11 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 11 Eylül Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 EYLÜL CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.09.2020 08:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Şahkulu Mah,Emekyemez Mah,Bereketzade Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.09.2020 09:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.09.2020 10:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.09.2020 10:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.09.2020 10:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.