1000 TL sosyal yardım sonuçları nasıl sorgulanır? Pandemi sosyal yardım başvuruları..

1000 TL'lik sosyal destek ödemesinden faydalanabilmek için e-Devlet üzerinden başvuru yapılmaya devam ediliyor. Sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL sosyal yardım sonuçları nasıl sorgulanır?

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılmaya devam ediyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir.

Pandemi sosyal yardım sorgulama için tıklayınız..

SOSYAL YARDIM 4.FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve

sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.

Pandemi sosyal yardım başvuru ekranı için tıklayınız..

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Konu ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar