10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı

2010 yılında nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya çifti geçtiğimiz ocak ayında boşandı. Çiftin çocuğunun velayeti de anneye verildi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Boşandıktan sonra uzun süre yalnız kalan başarılı oyuncu Mustafa Üstandağ, muhabir Seda Torular ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilişkilerini Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilan etti. Üstündağ sevgilisiyle olan fotoğrafını "Hoş gördük" notuyla yayınladı. Başarılı oyuncunun paylaşımına gelen en dikkat çeken yorum ise Şevket Çoruh soru işareti koyması oldu.