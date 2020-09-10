10 Eylül 2020 Perşembe 31240 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

10 Eylül tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 256 sayfadan oluşan 10 Eylül 2020 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31240 SAYILI RESMİ GAZETE