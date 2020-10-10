10 Ekim hava durumu İstanbul, Ankara | Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, dolu yağacak mı? Sarı ve turuncu yerler dikkat!

Bugün hava nasıl olacak? 10 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor ancak kuzeykesimlerinde yerel yağışlar bekleniyor. Ülkemizin genelinde hava az bulutlu ve açık. Güneydoğu ile batı kesimlerde parçalı olan havada öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar bekleniyor.

10 EKİM HAVA SICAKLIĞI

10 Ekim'de kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artıyor. Güney kesimlerde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

10 EKİM MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU | DOLU YAĞACAK MI?

Marmara Bölgesi'nde yer yer yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi genelinde en yüksek sıcaklık 23 °C.

İSTANBUL en düşük 17°C

En yüksek 22 °C

8 EKİM EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu olacak.

İZMİR en düşük hava sıcaklığı 16°C

En yüksek hava sıcaklığı 24°C

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde hava ısınıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 24 °C

En yüksek 36°C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 21 °C olarak görülüyor.

En yüksek hava sıcaklığının ise yer yer 31 °C'ye çıkması tahmin ediliyor.

Ankara 10 Ekim hava durumu

Ankara'da hava sıcaklığı 22 °C ve yağmur bekleniyor.

10 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?

Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yağmur bekleniyor fakat Doğu Karadeniz'de hava açık, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 21°C en yüksek 27°C olacak.

10 EKİM DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor, yer yer parçalı bulutlu.

Hava sıcaklığı en düşük 19°C, en yüksek 27 °C olarak görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde.

En düşük hava sıcaklığı 25°C olarak görülüyor, en yüksek 36°C.