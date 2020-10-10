10 Ekim Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ekim Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Fatih

NO: 2713568

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MESİHPAŞA mah KOSKA sk / MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, HATTAT, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, SİNEKLİ MEDRESE, TİYATRO, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, KÜRKÇÜBAŞI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MİTHATPAŞA, ORDU, SEKBANBAŞI, TATLIKUYU HAMAMI, TURANLI, TİYATRO, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / NİŞANCA mah MOLATAŞI sk / SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TİYATRO, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 10/10/2020 00:00:00 - 10/10/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2711068

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, IŞIK sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk bölgelerinde 10/10/2020 09:00:00 - 10/10/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713469

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah AKSARAY, AZİMKAR sk bölgelerinde 10/10/2020 10:00:00 - 10/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713471

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, MÜTESELLİM, PULCU sk bölgelerinde 10/10/2020 11:00:00 - 10/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713492

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/10/2020 12:00:00 - 10/10/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2713477

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah MARMARA sk bölgelerinde 10/10/2020 13:00:00 - 10/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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