10 Ağustos pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 10 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

10 AĞUSTOS PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Alkent 2000 Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Arıza Sonrası Oluşan Basınç Düşüklüğü Sebebi İle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 10.08.2020 04:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah,Gürpınar Mah,Marmara Mah,Cumhuriyet Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Arıza Sonrası Oluşan Basınç Düşüklüğü Sebebi İle Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi : 10.08.2020 04:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 10.08.2020 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]