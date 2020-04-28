1 Mayıs tatil mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağına dahil mi? Kaç gün sokağa çıkma yasağı var?

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olarak ilan edildi ve bu sene Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yasaklarına dahil edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama bu hafat toplamda 3 gün sokağa çıkma yasağı olduğun ilan etti.

1 MAYIS RESMİ TATİL OLACAK MI?

1 Mayıs günü Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer almaktadır.

1-2-3- MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada 31 ilimizde1 Mayıs itibarı ile başlayıp gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

1 MAYIS NEDİR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.