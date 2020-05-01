1 Mayıs Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.
BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.
İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 01.05.2020 16:00 - 01.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452664) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 01.05.2020 00:00 - 01.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM, OSMANLI sk / YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ, ZÜMRÜT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449048) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 01.05.2020 05:00 - 01.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.05.2020 00:01 - 01.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449123) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 01.05.2020 05:00 - 01.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, DOLUNAY ÇIKMAZI, EBABİL ÇIKMAZI, EKSERCİ, HACET, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MEKTEP, MERDİVEN ÇIKMAZI, MERVE ÇIKMAZI, MÜHENDİS ŞEVKET, ÇAYIRBAŞI, ŞARAPHANE sk / POLİGON mah POLİGON CAMİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449066) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.05.2020 12:00 - 01.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2959., 2960., 2961., 2962., 2966., 2968. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453417) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.