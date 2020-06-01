1 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 1 Haziran 2020!

1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

01.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:30

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre Arefe günü olan 1 Haziran Pazartesigünü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

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Arıza Kesinti

İlçe : Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.06.2020 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.