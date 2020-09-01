1 Eylül Salı koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Bugün koronavirüs vaka, iyileşen, ağır hasta sayısı son durum!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç vefat var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 1 Eylül koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

1 Eylül koronavirü vaka sayıları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

31 AĞUSTOS TOPLAM TEST SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7.138.492 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOSKORONAVİRÜS TOPLAM HASTA SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam koronavirüs hasta sayısı 270.133 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS TOPLAM VEFAT SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam vefat sayısı 6.370 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

31 Ağustositibariyle hastalarda zatürre oranı %7.5 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

31 Ağustos itibariyle toplam ağır hasta sayısı 961 olarak gerçekleşti.

31 AĞUSTOS İYİLEŞEN HASTA SAYISI

31 Ağustos itibariyle iyileşen hasta sayısı 244.926 olarak gerçekleşti.