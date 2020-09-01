1 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Eylül Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2620298

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BİRTAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, NİŞAN, OSMANGAZİ, PERVANE, SUNGUR sk bölgelerinde 01/09/2020 09:00:00 - 01/09/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2620300

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BOZKURT, EGELİ, ELANUR, GÜRSU, KAYISI, NADİR, SEVBAN MEHMET, TÜTÜNCÜ, YORGANCI, ZİYA ÜLHAK, ÜSTÜN sk bölgelerinde 01/09/2020 09:00:00 - 01/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2619026

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk / İMRAHOR mah AKYAKA, AKYAYLA, ALİ KUŞÇU, ASENA, AYAS, AYYÜKSEL, AÇIKEL, BAHÇIVAN, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BİLGE HATUN, BİLGEHAN, BİLGEKAN, CENDERE, CİHANNUR, DEVEKUŞU, EMİR SULTAN, HALDUN, KAPLICA, KİFAYET, MANAVGAT, MÜDERRİS, MÜRŞİT, MİLLİ MÜDAFA, OĞUZELİ, PAYİDAR, RAVZA, SADAKAT, SALABET, SEBLA, SELVA, SEVBAN MEHMET, SONGÜLEN, SUHULET, SİDRE, TUNCA, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEŞİLOVA, ZİGANA, ÇİÇEKLİVADİ, ÖNCEL, İNCİRLİOVA sk bölgelerinde 01/09/2020 09:00:00 - 01/09/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2622521

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, MENDERES, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAHA, TATLIKUYU, TAYYAR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YÖN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZGÜL, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 01/09/2020 10:00:00 - 01/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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