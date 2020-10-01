  

1 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

01.10.2020 11:49 | Güncelleme: 01.10.2020 11:53

1 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 1 Ekim Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna,Kocasinan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 08:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 09:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Göksu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Maden Mah,Zekeriyaköy Mah,Yeni Mah,Garipçe Mah,Bahçeköy Merkez Mah

Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Sarıyer Maden Terfi Çıkışında 600 Mm İsale Hattında Boru Patlağı Meydana Gelmiştir.

Başlama Tarihi : 01.10.2020 08:42

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah,Kocataş Mah,Ptt Evleri Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 11:04

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah

Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 11:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 01.10.2020 11:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Şerifali Mah,Tepeüstü Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 01.10.2020 10:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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