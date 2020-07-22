03 nerenin plaka kodu? 03 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'deki 03 plaka kodu Afyon (Afyonkarahisar) iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 03. sırada olan ilimiz Afyon'dur. Afyon'un plaka kodu 03'dür.

03 NERENİN PLAKASI?

03 plakası hangi ilin? : Afyon (Afyonkarahisar)

03 il plakası Afyon iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 03 olanlar Afyon iline ait demektir. Belli bir sayıya kadar alfabetik sıraya göre giden plakalardan 03 olanı Afyon'a aittir.

Ayrıca 03 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Afyon'un ilçelerini simgelemektedir. Yani 03 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Afyon'un hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

AFYON İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Afyon'un plaka kodu 03'dür. Ek olarak plakada 03 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Afyon'un hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Afyon merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Afyonkarahisar Merkez ilçesi plaka kodu harfleri: 03 AC 001 - 03 AZ 999 arasındaki, 03 DA 001 - 03 DZ 999 arasındaki, 03 EA 001 - 03 EZ 999 arasındaki, 03 M 0001 - 03 M 3000 arasındaki, 03 M 6901 - 03 M 7250 arasındaki, 03 M 8201 - 03 M 9100 arasındaki, 03 MA 001 - 03 MZ 999 arasındaki, 03 S 0001 - 03 S 3000 arasındaki, 03 S 6901 - 03 S 7250 arasındaki, 03 S 8501 - 03 S 8800 arasındaki, 03 S 8801 - 03 S 9100 arasındaki, 03 T 6901 - 03 T 7250 arasındaki, 03 T 8201 - 03 T 9100 arasındaki, 03 UA 001 - 03 UZ 999 arasındaki, 03 Y 0001 - 03 Y 3000 arasındaki, 03 Y 8501 - 03 Y 9000 arasındaki plakalardır.

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi plaka kodu harfleri: 03 LA 001 - 03 LZ 999 arasındaki, 03 L 0001 - 03 L 9999 arasındaki, 03 M 5101 - 03 M 5900 arasındaki, 03 M 9401 - 03 M 9900 arasındaki, 03 S 5101 - 03 S 5900 arasındaki, 03 S 9401 - 03 S 9999 arasındaki, 03 T 5101 - 03 T 5900 arasındaki, 03 T 9401 - 03 T 9900 arasındaki, 03 Y 5101 - 03 Y 5900 arasındaki, 03 Y 9401 - 03 Y 9999 arasındaki plakalardır.

Afyonkarahisar Dinar ilçesi plaka kodu harfleri: 03 F 0001 - 03 F 9999 arasındaki, 03 FA 001 - 03 FZ 999 arasındaki, 03 M 3001 - 03 M 3800 arasındaki, 03 S 3001 - 03 S 3800 arasındaki, 03 T 3001 - 03 T 3800 arasındaki, 03 Y 3001 - 03 Y 3800 arasındaki plakalardır.

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi plaka kodu harfleri: 03 HA 001 - 03 HZ 999 arasındaki, 03 M 4501 - 03 M 5100 arasındaki, 03 M 8201 - 03 M 8500 arasındaki, 03 S 4501 - 03 S 5100 arasındaki, 03 S 8201 - 03 S 8500 arasındaki, 03 T 4501 - 03 T 5100 arasındaki, 03 T 8201 - 03 T 8500 arasındaki, 03 Y 4501 - 03 Y 5100 arasındaki, 03 Y 8201 - 03 Y 8500 arasındaki plakalardır.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi plaka kodu harfleri: 03 KA 001 - 03 KZ 999 arasındaki, 03 KS 001 - 03 KS 999 arasındaki, 03 S 3801 - 03 S 4500 arasındaki, 03 M 3801 - 03 M 4500 arasındaki, 03 T 3801 - 03 T 4500 arasındaki, 03 Y 3801 - 03 Y 4500 arasındaki plakalardır.

Afyonkarahisar Çay ilçesi plaka kodu harfleri: 03 M 5901 - 03 M 6300 arasındaki, 03 M 7601 - 03 M 7900 arasındaki, 03 PA 001 - 03 PZ 999 arasındaki, 03 T 5901 - 03 T 6300 arasındaki, 03 T 7601 - 03 T 7900 arasındaki, 03 S 5901 - 03 S 6300 arasındaki, 03 S 7601 - 03 S 7900 arasındaki, 03 Y 5901 - 03 Y 6300 arasındaki plaka harfleridir.

Afyonkarahisar Dazkırı ilçesi plaka kodu harfleri: 03 M 6301 - 03 M 6600 arasındaki, 03 M 7901 - 03 M 8200 arasındaki, 03 M 9101 - 03 M 9400 arasındaki, 03 NA 001 - 03 NZ 999 arasındaki, 03 S 7901 - 03 S 8200 arasındaki, 03 S 9101 - 03 S 9400 arasındaki, 03 S 6301 - 03 S 6600 arasındaki, 03 T 6301 - 03 T 6600 arasındaki, 03 T 7901 - 03 T 8200 arasındaki, 03 T 9101 - 03 T 9400 arasındaki, 03 Y 6301 - 03 Y 6600 arasındaki, 03 Y 9101 - 03 Y 9400 arasındaki plaka harfleridir.

Afyonkarahisar Şuhut ilçesi plaka kodu harfleri: 03 M 6601 - 03 M 6900 arasındaki, 03 S 6601 - 03 S 6900 arasındaki, 03 SA 001 - 03 SZ 999 arasındaki, 03 T 6601 - 03 T 6900 arasındaki, 03 Y 6601 - 03 Y 6900 arasındaki plaka kodlarıdır.

Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi plaka kodu harfleri: 03 T 7251 - 03 T 7600 arasında yer alır.

Kısacası Afyon iline kayıtlı olan araçların plakası 03 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.