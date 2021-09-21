Amos Antik Kenti, 25 Eylül 2021 Cumartesi Ntv Taş Gaste'de
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer'in kazı çalışmalarını yürüttüğü AMOS Antik Kenti (Marmaris-Turunç) 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat: 12: 15'te Mesut YAR'ın sunduğu NTV Taş Gazete programında tanıtılacaktır.
MARMARİS (Habermetre) - Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer'in kazı çalışmalarını yürüttüğü AMOS Antik Kenti (Marmaris-Turunç) 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat: 12: 15'te Mesut YAR'ın sunduğu NTV Taş Gazete programında tanıtılacaktır. Programın tanıtım için; https://www. youtube. com/watch? v=8D-lYnEv1x4&t=5s
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