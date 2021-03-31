AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması başvuruları 3 Mayıs'ta başlayacak
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AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması başvuruları 3 Mayıs'ta başlayacak

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi
AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması başvuruları 3 Mayıs'ta başlayacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın başvuru sürecinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

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Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın başvuru sürecinin 3 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteği ile bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışmaya mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenci ve mezunlar ayrı kategorilerden katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, yarışmaya, tasarım gücü yüksek, ihracata yönelik üretilebilir, katma değerli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler beklediklerini kaydetti.

Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları buluşturacak bir platform oluşturduklarını aktaran Kaya, "Türkiye, dünya doğal taş piyasasına 1990'lı yıllarda güçlü bir üretici olarak girince, İtalya hızlı bir şekilde tasarıma yoğunlaştı. Biz de İtalya gibi tasarıma odaklanmalıyız. Ham maddemizi tekrar yerine koyma şansımız olmadığı için çok daha özenli davranmalıyız. Yarışma süresince ve sonrasında tasarımcılar ile üreticileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, yarışmaya 500'ün üzerinde başvuru almayı hedeflediklerini belirtti.

Son başvuru 5 Temmuz

Yarışma kapsamında farklı kategorilerde 10 proje seçilecek ve her proje için 15 bin lira ödül verilecek.

Öte yandan sponsor firmanın ve jüri üyelerinin kararı doğrultusunda finale kalan projeler arasından seçilecek bir tasarımın üretilmesi ve tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulması da söz konusu olacak. Jürinin seçtiği bir finalist projeye ise bir yıl süresince ürün ve iş geliştirme mentorluğu sağlanacak.

Başvurular 5 Temmuz'a kadar yarışmanın kurumsal web sitesi olan www.amorf.org üzerinden online gerçekleştirilebilecek.

Ödül töreni ise her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık Günü ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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