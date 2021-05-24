Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
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Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gaz dolum tesisinde amonyak dolu tankın patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gaz dolum tesisinde amonyak dolu tankın patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde bulunan Sergaz depolama tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesiste bulunan tankerlerde gaz kaçağı olması sebebiyle bir tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle tankere yakın olan Burak Ö., Muzaffer Ö., Ersan Ö., Şahin Y. ve Mustafa K. isimli 5 işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve KBRN ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, tankerleri soğutabilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırılırken, KBRN ekipleri de herhangi bir kimyasal madde sızıntısına karşı bölgede önlem aldı. Yaralılardan vücudunda ağır yanıklar olan Ersan Ö. Bursa'da özel bir hastaneye sevk edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu - Hakan Öztürk/ İHA)

Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı
Gebze'de amonyak dolu tank patladı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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