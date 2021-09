Among US Dövüş Oyununa Dönüştü – İşte Among US Arena

Pek çok farklı versiyonu ve ilham olduğu işlerin ardından Among US dövüş oyunu olarak da karşımızda! Detaylar haberimizde.

Çıkışını 2018 yılında gerçekleştirmiş olsa da küresel pandemi sebebiyle tüm dünyanın evlerine kapandığı 2020 yılında esas patlamasını yaşamış olan Among US o zamandan bu yana gündemden düşmüyor. Mütevazi bütçesini epey aşan bir gelir elde eden ve geliştiricisi InnerSloth'un yüzünü epey güldüren Among US internet aleminde de 'meme' kültürü içerisinde de oldukça sevildi ve pek çok farklı işe de ilham oldu. Karakteristik tasarımı ile de akıllarımıza kazınmış olan Among US bu kez de bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ana yapımdan bağımsız olarak, tamamen bir hayran çalışması olarak hayata geçirilen Among US Arena'da dövüş oyununda ikonik karakterlerimizi uzay gemisinde kapıştırabilirsiniz.

Güçlü saldırı, hafif saldırı, bıçak ve tabanca gibi seçeneklerle rakibinize saldırabildiğiniz oyun çevrimiçi olarak arkadaşlarla birlikte de oynanabiliyor. Tek bir saldırı tipine yoğunlaşmaktan ziyade farklı hareketlerin kombosu ile daha çok puan kazanılabilen oyunda kaybeden ise tıpkı yapımın orijinalinde olduğu gibi dramatik bir biçimde ikiye ayrılıyor ve cesedi uzay gemisinin tabanını süslüyor. Buradaki linkten indirilebilir olan Among US Arena büyük şeyler vadetmese de popüler yapımı bir de bu şekliyle denemek isteyenler ve oyun esnasında haksızca uzay boşluğuna atılan oyuncuların arkadaşlarından intikam alması için biçilmiş kaftan gibi görünüyor!

