Among US Arcane İşbirliği ile Karşımıza Çıkacak

Riot Games'in yeni animasyon dizisinin şerefine Among US Arcane işbirliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

League of Legends evreninde geçen ve bu heyecan verici evreni daha da genişleten animasyon dizisi Arcane Netflix ekranlarındaki yerini aldı. Bizleri League of Legends'ın büyüleyici dünyasına götüren dizi daha şimdiden izleyiciler ve hayranlar tarafından da oldukça sevilmiş vaziyette. 7 Kasım tarihinde ilk üç bölümü ile izleyici karşısına çıkmış olan Arcane için Riot Games pek çok ünlü oyun ile işbirliğine gitti. Yakın zamanda League of Legends evreninin sevilen karakterlerinden olan ve dizinin de ana odağında bulunan Jinx Fortnite evrenine transfer olmuş, bunun haricinde de PUBG Mobile ve Arcane işbirliği duyurulmuştu. Arcane şimdi ise Among US işbirliğine hazırlanıyor.

Riot Games tarafından Progress Days kapsamında yayınlanan bir video ile ortaya çıkan işbirliği video da görülebileceği üzere Arcane karakterlerini Among US'a ışınlayacak. Oyuncular dizinin sevilen karakterlerinin kostümlerine bürünebilecekler. Yayınlanan videoda Heimerdinger'ı ve Arcane evreninin güvenlik güçlerinin kostümünü görmek mümkün. Bu kısa video kesiti haricinde elimizde pek de fazla bilgi bulunmuyor. Riot Games cephesinden henüz konuya ilişkin olarak başka bir açıklama yapılmış değil. İlerleyen günlerde işbirliğinin neler getireceğinin de gün yüzüne çıkması bekleniyor. Among US içerisine eklenecek Arcane kostümleri haricinde farklı değişiklikler yada içerikler görebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz.

