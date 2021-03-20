Amnesia: Rebirth 5 ayda 100.000 kopya sattı!
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Amnesia: Rebirth 5 ayda 100.000 kopya sattı!

20.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:30
Amnesia: Rebirth 5 ayda 100.000 kopya sattı!

Amnesia: Rebirth, çıkış tarihinde çeşitli sıkıntılar yaşamasına rağmen satış konusunda büyük başarılar elde etti. Çıktıktan 5 ay sonra 100.000 kopyaya ulaştı.

Amnesia: Rebirth, çıkış tarihinde çeşitli sıkıntılar yaşamasına rağmen satış konusunda büyük başarılar elde etti. Oyunun geliştiricileri Frictional Games, yayınladığı blog gönderisinde oyunun satışları ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Oyun çıktıktan 5 ay sonra 100 bin adet kopya satmayı başardı. Geliştiricilerin daha önceki oyunu olan SOMA ile yarışmakta fazlasıyla güçlük çekmektedir. Yayınlanan blog gönderisi içerisinde sadece satış konularında değil oyun içinde oyuncuların tartışma konularına da değinildi.

Amnesia: Rebirth satışları ve tartışma konuları

Amnesia: Rebirth geliştiricilerinin blog gönderisinde oyunun 20 Ekim olan lansman tarihinde en çok sattığı paylaşıldı. Oyun Steam'ın en çok satanlar listesinde birkaç gün ilk sıralarda kalmayı başardı. SOMA'ya satış konusunda yaklaşan oyun talihsiz bir dönemde çıktığından dolayı başarıyı çok sürdüremedi. Yayına çıktığı tarihte Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 gibi büyük oyunların piyasaya sürülmesi Amnesia oyununa olan ilgiyi dağıttı. Geliştiriciler bu yılın başında satışların, SOMA'nın 2016 yılında olan satışlarının da altında olduğunu söylediler. Fakat oyunun şimdi toparlandığını ve SOMA oyunu ile aynı yörüngeye girdiğini açıkladılar.

Kaynak: Playerbros

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