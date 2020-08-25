Ammo Bahe'nin hikayesini, tek şiirle 72 sayfada anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ammo Bahe'nin hikayesini, tek şiirle 72 sayfada anlattı

Ammo Bahe'nin hikayesini, tek şiirle 72 sayfada anlattı Tek şiirden oluşan 72 sayfalık şiir kitabı çıkarttı Annesini beklerken ölen Ammo Bahe'nin Allah'a seslenişi şiirleşti Daha önce 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı...

25.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:58

Ammo Bahe'nin hikayesini, tek şiirle 72 sayfada anlattı

Tek şiirden oluşan 72 sayfalık şiir kitabı çıkarttı

Annesini beklerken ölen Ammo Bahe'nin Allah'a seslenişi şiirleşti

İZMİR - Daha önce 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkaran Yazar-Şair Ümit Yaşar Işıkhan, bu kez de tek bir şiirden oluşan 72 sayfalık bir şiir kitabı çıkardı. İzmir'de yaşayan Mardinli yazar, Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'nda annesi tarafından terk edilen ve 70 yıl annesini bekleyen Süryani Bahe'nin Allah'a seslenişini şiirle anlattı.

Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanlığını yapan Yazar-Şair Ümit Yaşar Işıkhan, 2017 yılında 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık "Aşktan Sonra Hüzün" isminde okunabilir şiir kitabı çıkardı. Çok sayıda kitabı bulunan Işıkhan, bu kez de tek bir şiirden oluşan 72 sayfalık yeni şiir kitabını yayınladı. İzmir'de yaşayan Mardinli yazar, çocukken tanıdığı Süryani Ammo Bahe'nin hikayesini şiiriyle aktardı. Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'nda annesi tarafından terk edilen ve 70 yıl annesini bekleyen Süryani Bahe'nin Allah'a seslenişini anlattığını belirten Işıkhan, "Bu kitap teknik olarak farklı. Şiir olarak başlayıp öyküselliğe kaçmadan, imgesel kurguyu devam ettirmek zordur. Bu nedenle 72 sayfalık tek şiirden oluşan bu kitap benim şah şiirimdir. Teknik olarak ilk defa bir şiirden oluşan kitap çıkardım" dedi.

Annesini beklerken öldü

Ana karakter Ammo Bahe'nin hikayesini anlatan Işıkhan, "Yeni çıkan şiir kitabımda, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nda terk edilen ve 70 yıl annesini bekleyen Süryani Bahe'yi anlattım. Ammo Bahe'nin şansızlığı maalesef bebekken başlar. Daha 1 yaşındayken bir horoz tarafından yüzü ve gözü didiklenir. Yanılmıyorsam beyninde hasar da oluşur. Ardından babası kalp krizinden ölür. Annesi de dört çocuk ile bir başına kalır. Annesi, Bahe 6 yaşındayken Suriye'de yaşayan kendi ailesinin yanına gitmeye karar verir. Giderken de Bahe'yi manastıra bırakır. 'Diğer çocuklarımı bırakıp Bahe'yi almaya geleceğim' der. Oradaki din görevlileri de Bahe'ye 'kapıdan ayrılma, annen gelip seni alacak' der. Bu yüzden Ammo Bahe hep kapının orada bekler, hangi kadın kapıdan girse annesi sanıp coşkulanır. Ancak annesi olmadığını anlayınca hayal kırıklığına uğrar. 4-5 yıl sonra annesi çıkıp gelir. Fakat onu yine almaz. 'Bahe, bavulunu hazırla. Önümüzdeki hafta gelip seni alacağım' der. Maalesef gidiş o gidiş olur. Ammo Bahe; 70 yıl manastır kapısında, odasında bavulu hazır bir şekilde annesini bekler. Kapıdan giren her kadına 'anne' diye bakar. Bahe, manastırda kaldığı süre boyunca bahçeyi sular, çan çalar, boş zamanlarında terasa çıkıp Mezopotamya Ovası'na bakar. Ammo Bahe; annesini görmeden, ona sarılmadan 2014 yılında ölür. 70 yıl beklemeyle geçen bir ömür geçirmiştir" diye konuştu.

"Büyümemiş bir çocuktu"

Kitabı hazırlarken özel izinle Bahe'nin manastırdaki odasına gittiğini söyleyen Işıkhan, şöyle devam etti: "Odasında 2 metre kalınlıkta duvar vardı ve ufacık bir delikten gökyüzü görünüyordu. Orada onunla empati kurdum. Onun şiirini yazmak zorunda olduğumu hissettim. Şiiri tamamlamam 1,5 yıl sürdü. Kitabımda Bahe, Allah'a sesleniyor. Annesini soruyor. Hayatımın en uzun ve en hüzünlü şiiri oldu. Dilerim hiçbir çocuk annesiz büyümez, annesini bu kadar uzun süre beklemez. Ben de Mardinliyim. Bahe'yi çocukluğumdan hatırlıyorum. 10 yaşına kadar Mardin'de yaşadım. Bahe, yaşça bizden büyüktü ama büyük olduğunu göstermezdi. Kısa boylu, zayıftı. Kafasında hep şapka vardı. Saf ve temiz biriydi. İnsanlar onu severdi ama dalga da geçerdi. İlerlemiş yaşına rağmen çocuklarla oynardı. Çünkü o büyümemiş bir çocuktu. O çocuk yüreğiyle herkese eşit baktı. Bütün insanları sevdi. Manastıra gelen herkesle dost oldu."

Ammo Bahe'nin hikayesini, tek şiirle 72 sayfada anlattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı Medya
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın 3. Sayfa
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Medya
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Giresun'daki selden etkilenen vatandaşlar için 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarıldı
Son Dakika: Giresun'daki selden etkilenen vatandaşlar için 2,5 milyon TL'lik kaynak aktarıldı
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son Dakika: Taksim'de keşif yapan ve eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Halit Ergenç Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Jose Sosa Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Ammo Bahe'nin hikayesini, tek şiirle 72 sayfada anlattı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 10:58:16. #1.14#
title