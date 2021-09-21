Ammar Issa: Sağlığa ve çevreye dost ürünleri tercih edin - Haberler
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Ammar Issa: Sağlığa ve çevreye dost ürünleri tercih edin

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık
Ammar Issa: Sağlığa ve çevreye dost ürünleri tercih edin

Çevrimiçi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty CEO'su Avustralyalı iş insanı Issa Ammar, online güzellik sektörünün her geçen gün büyüyerek önemli bir pazar haline geldiğini söyledi.

Çevrimiçi saç ve güzellik firması AMR Hair & Beauty Ceo'su Avustralyalı iş insanı Issa Ammar, online güzellik sektörünün her geçen gün büyüyerek önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Güzellik ürünleri seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler veren Ammar, insan sağlığına ve çevreye dost ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti.

Kadınlar için güzelliğin vazgeçilmez olduğunu belirten Issa Ammar, Türkiye'de yıllık yaklaşık 400 bin liralık harcama ile büyük bir pazara dönüşen sektörde müşterilerin uygun maliyetli ürünlere erişiminin öncelikli tercihlerinden biri olduğunu dile getirdi.

KİMYASAL ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Ammar, sağlık için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ise şunları söyledi:

"Online güzellik sektörü her geçen gün büyüyor. Uygun maliyetli saç ürünlerine erişim çoğu tüketicinin tercihi. Salon ürünlerinin erişilebilir, uygun fiyatlı ve tüm müşterilerimiz için uygun olması gerektiğine inanıyoruz. Hızlı erişim kadar sağlıklı ürünlerin seçimi de çok önemli. Ürün sertifikasına sahip bitkisel ürünlerden elde edilen insan sağlığına ve çevreye dost ürünleri kullanmaya özen gösterin. Güvenli olduğuna inandığınız markaların ürünlerini tercih edin. Kullanım ve saklama açısından kolaylık sağlayacak tasarımları alırken, raf ömrünü tamamlamış, kimyasal ürünlerden uzak durun. Geleneksel ürünlerin yanı sıra müşterilerine AMR, aynı zamanda yenilebilir kaynaklardan üretilmiş bir dizi çevre dostu güzellik ürünü de sunuyor. Bu koleksiyon serisi, bitkisel malzemelerden üretilmiş sertifikalı organik ürünler, mineraller ve botaniklerden oluşuyor. Bu koleksiyon aynı zamanda çok çeşitli vegan güzellik malzemelerini de barındırıyor."


Ammar Issa: Sağlığa ve çevreye dost ürünleri tercih edin

Ammar Issa: Sağlığa ve çevreye dost ürünleri tercih edin

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