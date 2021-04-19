Ammar Issa: "Markamız ile sektörde fark oluşturduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ammar Issa: "Markamız ile sektörde fark oluşturduk"

Ammar Issa: 'Markamız ile sektörde fark oluşturduk'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, tüm dünya ekonomik kriz ile mücadele ederken, büyüyen şirketler arasında yer aldıklarını belirtti.

Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Maske zorunluluğunu kaldıran İsrail'de plajlar tıklım tıklım
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı

Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, tüm dünya ekonomik kriz ile mücadele ederken, büyüyen şirketler arasında yer aldıklarını belirtti. Korona virüs salgını ile alışkanlıkların değiştiğine işaret eden Ammar Issa, cirolarını büyütürken istihdamı da artırdıklarını ve rakiplerinden ayrışmayı başararak sektörde fark oluşturduklarını ifade etti.

Çevrimiçi saç ve güzellik ürünleri mağazası olan AMR markası ile dünyada söz sahibi olmayı başardıklarını ifade eden Avustralyalı iş adamı Ammar Issa, "Her alanda işinin uzmanları ile hep ileriye dönük çalıştık. 2020 yılında yaşanan krizlere rağmen güçlü konumumuzu koruyarak, büyümeyi başardık. İşinin uzmanı takım arkadaşlarımız ve müşterilerimizle tam bir uyum içinde çalıştık. Sosyal mesafemizi korurken, aramızdaki mesafe hiç kapanmadı" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz sürdürülebilir büyüme"

Müşterilerinin ihtiyaçlarına ve arzularına göre şekillendiklerini ve hep dinamik olduklarını kaydeden Ammar Issa, "Müşterilerimizin mutlu olmalarını sağlamak, ekip arkadaşlarımızın motivasyonunu korumak bizim için çok önemli. Bu anlayışla üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"İstihdamın artmasına destek oluyoruz"

İlk işletmesini 16 yaşında açtığını ifade eden Ammar Issa, iş dünyasında 14 yılın sonunda rakiplerinden ayrışmayı başararak, sektörde fark oluşturduklarını belirtti. Issa, sektörde sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini kaydederek, "Müşterilerimize de çevreci ürünler sunuyoruz. 2004 yılında 14 yaşında başlattım. Şu anda Ingleburn, Batı Sydney'deki 22 bin metrekarelik bir depodan ürünlerimizi 17 web sitesi aracılığı ile satışa çıkararak şubeler açtık. Yılda milyonlarca dolarlık gelir elde eden şirketimiz büyürken; istihdamını da artırıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Ryan Babel Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ammar Issa: "Markamız ile sektörde fark oluşturduk"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:40:36. #1.15#

title