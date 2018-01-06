Amman'daki Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı Sona Erdi

AMMAN (İHA) – Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, " Filistin devletini tanımak için küresel bir karar aramaya devam edeceğiz. Bölgede, Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir çözüm bulunmadığı için güvenlik, istikrar ve güvenlik yok" dedi.



Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin başkanlık ettiği Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısında ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme ve ABD Büyükelçiliğini Amman'a devretme kararlarının olumsuz etkileri görüşüldü. Toplantıda, Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda çabaların arttırılması kararına varıldı.



Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve ABD büyükelçiliğine devri kararına yanıt olarak Arap grubunun Filistin devletinin evrensel olarak tanınmasını istediğini söyledi. Safadi, "Bugün, Amerikan kararını ve yasa dışılığını vurgulamak için uluslararası toplumla etkileşim içinde devam etmeyi teyit ettik. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak için siyasi bir karar vardı. Şimdi, Filistin devletini tanımak için küresel bir karar aramaya devam edeceğiz. Bölgede, Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir çözüm bulunmadığı için güvenlik, istikrar ve güvenlik yok" dedi.



Ayrıca Safadi, ABD kararını ve işgal altındaki topraklardaki İsrail eylemlerini sınırlamak için siyasi ve yasal önlemlerin arandığını da sözlerine ekledi. - AMMAN