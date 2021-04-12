Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı
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Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı Avukat Ziya İlker Göktaş: "Yanlış anlaşıldıkları için çok üzgünler" "Bunun bir bildiri olduğunu asla hiçbirisi kabul etmiyor" Gözaltına alınan amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, "Bunlar emekli amiraller.

Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı

Avukat Ziya İlker Göktaş:

"Yanlış anlaşıldıkları için çok üzgünler"

"Bunun bir bildiri olduğunu asla hiçbirisi kabul etmiyor"

ANKARA - Gözaltına alınan amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, "Bunlar emekli amiraller. Sadece kendi şahsi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir bildiri olduğunu asla hiçbirisi kabul etmiyor" dedi.

Gözaltına alınan amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, basın mensuplarına son durumu anlattı. Avukat Göktaş, amirallerin hastaneye sevk edildiğini belirterek, "Bu aşamadan sonra ne yapılacağını gerçekten biz de bilmiyoruz. Birkaç durum çıkabilir karşımıza. Savcı bey tekrar ifade alabilir. Kafasında eksik kalan hususlar varsa onlarla ilgili ifade alabilir. Komple ifadeyi alabilir, kendisi direkt bırakabilir, suç ceza hakimliğine sevk edebilir, adli kontrol isteyebilir. Geldiklerinde açıkçası öğreneceğiz" dedi.

Avukat Göktaş, soruşturmanın gizliliği açısından ifadeler hakkında demeç veremeyeceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Bunlar emekli amiraller. Sadece kendi şahsi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir bildiri olduğunu asla hiçbirisi kabul etmiyor. Duyuru ve açıklama diye değerlendiriyor. Zaten metnin başında da duyuru diye bir ifade var. Dolayısıyla bildiri gibi başka bir anlam yüklenecek, başka bir kelimeyle yüklenebilecek basın tarafından dile getirilmesinden ya da çeşitli kişiler tarafından, siyasetçiler tarafından dile getirilmesinden rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların burada dikkat çekmek istedikleri şey uzman oldukları bir alandı."

Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı
Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı
Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı
Amirallerin avukatı Göktaş sürece ilişkin son durumu anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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