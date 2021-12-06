'Amiraller bildirisi' soruşturmasında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'amiraller bildirisi' soruşturmasında, 103 emekli amiral hakkında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca emekli amiraller tarafından 4 Nisan'da hazırlanan ve kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen 'Montrö bildirisi' ile ilgili resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrıldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrıldı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.