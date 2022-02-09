Amiral Gemisi OnePlus 10 Ultra'nın Teknik Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus 10 Ultra'nın OnePlus 10 serisindeki bir sonraki amiral gemisi cihaz olacağı söyleniyor. Akıllı telefon, yakın zamanda piyasaya sürüleceği bildirildi.

Kesin lansman tarihi bilinmemekle birlikte, cihazın test aşamasında olduğunu ve 2022'nin ikinci yarısında piyasaya çıkabileceğini belirten bir sızıntı vardı.

OnePlus 10 Ultra, biraz farklı bir kamera modülü ile OnePlus 10 Pro'ya benzer bir tasarıma sahip görünüyor.

Arkada, yeni bir periskop lens de dahil olmak üzere üçlü arka kameralara sahip görünüyor. Gelin diğer detayları inceleyelim!

OnePlus 10 Ultra: Teknik Özellikleri

OnePlus 10 Ultra'nın bu yıl içinde OnePlus 10 Pro'ya katılması bekleniyor. Görüntülerde, OnePlus 10 Ultra, OnePlus 10 Pro ile aynı tasarımda görünüyor. Tasarım olarak, cihazın kenarlarında kıvrılan kare bir kamera modülüne sahiptir. Cihaz, 5x optik zoom ile yeni bir Periskop lens de dahil olmak üzere üçlü arka kameralara sahiptir. Kamera sistemi Hasselblad markalı olup, OnePlus-Hasselblad işbirliğine devam etmektedir. Ön tarafta, minimal çerçevelere sahip kavisli bir ekran ve delikli bir selfie kamerası yer alıyor. Uyarı sürgüsü ve güç düğmeleri sağ tarafta, ses seviyesi rocker ise cihazın sol tarafında yer alıyor. OnePlus 10 Ultra'nın birinci sınıf donanımla birlikte gönderilmesi bekleniyor. Ekran detayları henüz belli değil, ancak 120Hz yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekrana sahip olabilir. Güncellenmiş bir "Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti" ile güçlendirileceği söyleniyor. Ana yonga setinin Oppo'nun Marisilicon NPU'su ile eşleştirilmesi bekleniyor. Bu Nöral işleme yonga setinin, kurulu cihazlarda kamera işlemeyi iyileştirmesi gerekiyor. Kalite kaybı olmadan RAW görüntüleri düzenlemeyi ve 4K Gece videosu çekmeyi destekler.

OnePlus 10 Pro, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama ile üç yapılandırmada sunulur. Bu yüzden yaklaşmakta olan OnePlus 10 Ultra'nın benzer RAM ve depolama konfigürasyonlarında geleceği tahmin ediliyor.

Kameralar söz konusu olduğunda, OnePlus 10 Ultra 48 megapiksel birincil kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5x optik yakınlaştırmalı yeni periskop kamera içerebilir. OnePlus 10 Ultra, batarya kapasitesinin modelde bir yükseltme gördüğü gerçeği göz önüne alındığında, OnePlus 10 Pro ile aynı 5000 mAh bataryaya sahip olabilir. Bununla birlikte OnePlus, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunabilir.

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