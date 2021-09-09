Amine Sultan'a yardım yağdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan İdris ve Elif Beyazdurna çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki kızları Amine Sultan'ın ABD'deki gen tedavisi için gerekli 2 milyon 50 bin dolar, 14 aydır süren kampanyayla toplandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan İdris ve Elif Beyazdurna çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 1,5 yaşındaki kızları Amine Sultan'ın ABD'deki gen tedavisi için gerekli 2 milyon 50 bin dolar, 14 aydır süren kampanyayla toplandı.

İdris ve Elif Beyazdurna çiftinin 1,5 yıl önce dünyaya gelen çocukları Amine Sultan'a 4 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, ABD'deki gen tedavisi için gerekli 2 milyon 50 bin dolar paranın toplanması için 14 ay önce "Amine Sultan'a Umut Ol" adında yardım kampanyası başlattı. Valilik izni ile verilen IBAN numarasına yardımda bulunulacağının duyurulmasının ardından tüm Türkiye'den ve bir çok ülkeden Amine Sultan'a umut yağdı. Gen tedavisinde kullanılmak için ihtiyaç duyulan 2 Milyon 50 bin dolar 14 ay içerisinde toplandı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Amine Sultan ABD'nin Teksas eyaletinde tedaviye başlayacak.

"Kızımızı sağlığına kavuşturup memleketimize geri döneceğiz"

14 ay önce Amine Sultan için başlattıkları kampanyada sona geldiklerini ifade eden baba İdris Beyazdurna, "Kızımız Amine Sultan SMA hastasıydı. Başlatmış olduğumuz 14 ay boyunca süren kampanya süreci bitti. Emek veren destek veren herkesten Allah razı olsun. Gerekli olan 2 Milyon 50 bin doları topladık. İnşallah en kısa zamanda Amerika'nın Teksas eyaletine götüreceğiz ve orada gen tedavisine başlayacağız. 3 ay fizik tedavi gördükten sonra inşallah kızımızı sağlığına kavuşturup memleketimize geri döneceğiz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı