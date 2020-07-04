AMİNE BEBEK ARTIK EVİNDE
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AMİNE BEBEK ARTIK EVİNDE

37 günlükken virüs kapan Türkiye'nin en küçük koronavirüs hastalarından Amine bebek sağlığına kavuştu.

AMİNE BEBEK ARTIK EVİNDE
04.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:27

-37 günlükken virüs kapan Türkiye'nin en küçük koronavirüs hastalarından Amine bebek sağlığına kavuştu.

-Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Amine bebek artık evinde.

-Amine bebeğin anne ve babası zorlu süreci DHA'ya anlattı

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - Özgür KUMANOVALI - İbrahim MAŞE/İstanbul, - İSTANBUL'da 45 günlükken koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakımından maske takılarak ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla çıkarılan Amine bebek, sağlığına kavuştu. Bebeklerini eve götüren Tepe çifti, yaşadıkları zorlu süreci DHA'ya anlattı. Türkiye'nin en küçük koronavirüs hastalarından Amine bebek, sağlığına kavuştu. 37 günlükken babası Murat Tepe(37), annesi Tuğba Tepe (28) ve ablası Elif Tepe (7) gibi koronavirüse yakalanarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında alınmıştı Küçük Amine. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan minik kız, 45 günlükken maske takılarak ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında yoğun bakımdan çıkarıldı. Tedavisine önce hastanenin pediatri servisinde, daha sonra ise evinde devam edilen Amine, virüsle savaşı kazandı. Ailece sapasağlam evlerinde oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden anne ve babası, hastalık sürecinde yaşadıkları zor anları, DHA'ya anlattı. 

"ŞU ANDA HER ŞEY YOLUNDA"Anne Tuğba Tepe, "İlk babası hastalandı. 'Belki koronavirüse yakalanmışsındır git bir test yaptır' dedim. Pozitif olunca, 'sende varsa kesin çocuklara da geçmiştir' diye düşündüm. Hepimize geçmiş. Amine'ye test yapıldı. 3 gün sonra sonucu pozitif geldi. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne götürdük. Bir gün boyunca orada tuttular sonra durumu ağırlaşınca yoğun bakıma aldılar. Ben 'her şey bitti' diye düşündüm ama şükürler olsun, Allah Amine'ye yaşanacak ömür vermiş. Ben pozitiftim yoğun bakımdan çıktığında, babasının karantina süresi dolmuştu ve zaten o gün test yaptırmaya gitmişti. Sonra negatif geldi sonucu. Çok duygulandım, çocuğu görüyorsun ama yaklaşamıyorsun. Ama zaten ben doğduğu andan itibaren hiçbir şekilde Amine'yi koklamadım, öpmedim. Yoğun bakımdayken 8 gün görmedim. Ondan sonra zaten servise çıkınca hastanede yanında kalmaya gittim. Gerçekten çok zordu. Yoğun bakıma aldıklarında 'bitti artık dedim' ama bir gün sonra hemşiresi aradı, 'Amine'nin ateşini düşürdük, her şey yoluna giriyor' dedi. Umutlandım biraz. 'Herkes orada senden daha iyi bakarlar' dedi. İshal ve kusması çok oldu. Zaten ateşi son gün 37.7'ye çıktı. Nefes darlığı da başladı. Hastaneden taburcu olduğumuz andan itibaren de ishal ve kusması bitmedi ama testler hep negatif geliyordu. Serum ya da ilaçlardandır belki bilemiyorum ama şu an her şey yolunda" diye anlattı. 

"ACABA BENİ UNUTMUŞ MUDUR, BENİ TANIR MI? DİYE DÜŞÜNDÜM"Yoğun bakımda Amine'den uzak kaldığı 8 günün ardından, servise çıkarıldığında onu gördüğü ilk anı ise gözyaşlarıyla anlatan anne Tuğba Tepe, "Servise çıktıktan bir gün sonra ben gittim, 'Acaba beni unutmuş mudur, beni tanır mı?' diye düşünüyordum. Odaya girdiğim anda yatağında yatıyordu. 'Amine kızım ben geldim, beni tanıdın mı? Ben annenim' dedim. Yüzüme baktı ve güldü. Resmen tanıdı. Pozitiftim ben, aslında Amine de pozitifti ama belki onunki geçmiştir bir umut diye hastane odasında da uzak durdum. Doktorumuz da 'annesinin gelmesi daha iyi olur' demiş, 'anne sütüyle daha iyi kendine gelir, ikisi birbirine destek olur' demiş. Gerçekten de öyle oldu. Hastaneden çıkınca çok mutlu oldum. Eve geldik Elif yanımda, Amine yanımda, Murat yanımda. 4 kişiydik zaten, dördümüz birlikte bu hastalığı nasıl atlatırız belki birimizden birine bir şey olur demiştim ama şükürler olsun sapasağlam geldik eve. Özellikle bebeğin hasta olması çok zormuş. Biz bir şekilde anlatabiliyorduk kendimizi ama Amine anlatamıyordu" şeklinde konuştu. 

"YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIĞINDA İLK DOĞDUĞU GÜN GİBİ HİSSETTİM"

Baba Murat Tepe de, "Ben hasta olduğumda eve geldim, 2-3 gün sonra Tuğba'nın da pozitif olduğu belli oldu. Birkaç gün sonra da Amine hasta olunca tabii ki kahroldum, çok korktum. Akşam yoğun bakıma aldıklarında daha da korktum. Ama Tuğba'yı teselli etmem lazımdı. O benden daha çok etkileniyordu. Tuğba için çok zor oldu. Ben hep içten ağladım. Bunları Tuğba'ya ilk defa söylüyorum. Yoğun bakımdan çıktığı gün benim karantina sürem bitmişti. Testim negatif çıkmamıştı, test yaptırmaya gidiyordum ama negatif olduğum belliydi. Şansa Amine'den bir haber alır mıyım diye gittiğimde, yoğun bakımdan çıkaracaklarını söyledi doktorlar. Yoğun bakımdan çıkınca daha fena oldum çünkü yaklaşık 13 gündür görmüyordum. Sanki ilk doğduğu gün gibiydi. Bir de o küçük yüzüne maske takıldığında çok tatlı olmuştu. Çok şükür geçti. Yoğun bakımdan çıkması bana ümit oldu. Çok şükür her şey düzeldi, ailece beraberiz" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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