Amina Mohammed yeniden BM Genel Sekreter Yardımcısı

Nijerya'nın eski Çevre Bakanı Amina Mohammed, yeniden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığına atandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, atama dolayısıyla Mohammed'i tebrik ederken, "Mohammed'in göreve bağlılığı her zaman olağanüstü oldu. BM Genel Sekreter Yardımcısı, Nijerya, Afrika ve küresel toplumdaki birçok kadına ilham kaynağı olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Mohammed'e duyduğu güvene işaret eden Buhari, Nijerya'nın BM Başkanına ve BM topluluğuna desteğini vurguladı.

Nijerya'da 2015-2016'da Çevre Bakanı olarak görev yapan Mohammed, 2017 yılında BM Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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