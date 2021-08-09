Amina Harit kimdir? Amina Harit kaç yaşında, nereli? Amina Harit biyografisi!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Listesinde birçok yıldız olan sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bu isim Amina Harit'tir. Gündeme gelmesiyle beraber hayatı merak edilmiştir. Peki, Amina Harit kimdir? Amina Harit kaç yaşında, nereli? Amina Harit hayatı ve biyografisi nedir?
Fransa'da doğan Faslı milli futbolcu Amina Harit'in hayatı merak ediliyor. Peki, Amina Harit kimdir? Amina Harit kaç yaşında, nereli? Amina Harit hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
AMİNA HARİT KİMDİR?
Amine Harit 18 Haziran 1997 tarihinde Pontoise, Fransa'da doğdu. Faslı millî futbolcu olan Amine Harit'in kulübü Schalke 04'tür.
ALT YAPI KARİYERİ
2003-2004 Argenteuil C.O.
2004-2007 Espérance Paris 19ème
2007-2008 Paris Saint-Germain
2008-2011 Espérance Paris 19ème
2011-2012 Red Star
2012-2016 Nantes
Temmuz 2017'de Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'dan 8 milyon Euro bedelle Schalke 04'e geçen Amine Harit, takımın Bundesliga 2'ye düşmesinden sonra menajerleri aracılığıyla yeni takım arayışlarına başladığı biliniyor. Amine Harit'in en büyük taliplisi ise Galatasaray.