Amina Harit kimdir? Amina Harit kaç yaşında, nereli? Amina Harit biyografisi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürüyor. Listesinde birçok yıldız olan sarı-kırmızılı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi. Bu isim Amina Harit'tir. Gündeme gelmesiyle beraber hayatı merak edilmiştir. Peki, Amina Harit kimdir? Amina Harit kaç yaşında, nereli? Amina Harit hayatı ve biyografisi nedir?