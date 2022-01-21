Amilton, Konyaspor'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amilton, Konyaspor'da

Amilton, Konyaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton Minervino'yu 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

KONYA (İHA) - Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılan Amilton Minervino'yu 1 buçuk yıllığına kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino da Silva ile sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Amilton, kendisini 1 buçuk yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son olarak Antalyaspor'da oynayan 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Konyaspor'da 93 numaralı formayı terletecek. - KONYA

Amilton, Konyaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Antalyaspor, Konyaspor, Konya, Spor, Haber

title