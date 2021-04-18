Amik Ovası'nın bereketli topraklarında siyah havuç için hasat zamanı

Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen ve hasadına başlanan siyah havuçtan bu yıl 22 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen ve hasadına başlanan siyah havuçtan bu yıl 22 bin ton rekolte hedefleniyor.

Amik Ovası'nda havuç üretimiyle öne çıkan Kırıkhan ilçesinde, ürünün hem sarı hem de siyah renklisi tarlalara ekiliyor.

Gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanılan siyah havuç, firmaların talebi üzerine ilçedeki tarımsal arazilerde toprakla buluşturuluyor.

Tamamı önceden gelen talep üzerine ekilen siyah havuç, traktör yardımıyla tarladan sökülüp saplarından kopartılarak çuvallara dolduruluyor.

Traktörlere yüklenerek temizlenmek üzere fabrikalara gönderilen üzeri çamur kaplı havuçlar, tazyikli su yardımıyla yıkanıp paketlenmeye hazır hale getiriliyor.

Bu sene yaklaşık 7 bin dekarda ekilen siyah havuçtan 22 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

"Dekar başına 3,5-4 ton ürün elde ediliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, siyah havucun yurt içindeki tüketiminin yanı sıra katma değerli ürüne dönüştürülüp ihraç edildiğini de söyledi.

Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin çok verimli olduğunu, burada ekilen ürünlerden yüksek verim alındığını anlatan Çolakoğlu, "Amik Ovası'nda bitki çeşitliliğimiz çok fazla. Hatay zaten bitkisel üretimin çok yoğun olarak yapıldığı bir il." dedi.

Çolakoğlu, bu ürünler içerisinde havucun önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle ülkemizde Konya ve Ankara'dan sonra havuç üretiminin en fazla yapıldığı il Hatay. Dekar başına 3,5-4 ton ürün elde ediliyor. Bunun karşılığında da Amik Ovası'ndan elde etmiş olduğumuz siyah havucun miktarı 22 bin tonlara kadar çıkabiliyor. Toplam havuç üretimi ise yaklaşık 70 bin tonu buluyor."

Kentte üretilen havuçlar için coğrafi işaret çalışmasının da devam ettiğini belirten Çolakoğlu, "Havucumuzun diğer bölgelerde yetişen havuçlardan farkı özellikle kuru madde oranının yüksek olmasıdır. Ortalama kuru madde oranı diğer havuçlarda 7, burada üretilen havuçlarda bu oran 10'un üzerinde." diye konuştu.

"Fabrikayla anlaşmalı ekiyoruz"

Üretici Celal Kıvrak da geçen yıl 60 dönümlük alanda siyah havuç ektiğini dile getirdi.

Rekolte ve fiyattan duyduğu memnuniyetten dolayı bu yıl 700 dönümde siyah havuç ürettiğini anlatan Kıvrak, "İnşallah bu yıl da kazanırsak seneye daha fazlasını düşünüyoruz. Geçen yıl ürünlerimizi 65 kuruştan satıyorduk, bu yıl ise 70 kuruşa çıktı. İstek, sipariş üzerine ekiyoruz. Fabrikayla anlaşmalı ekiyoruz. Fabrikanın verdiği fiyatlar hoşumuza giderse önümüzdeki yıl daha fazla ekmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kıvrak, tüm üreticilere hayırlı hasat temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız