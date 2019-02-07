Amik Ovası'ndaki Su Seviyesi Yeniden Yükseldi

Hatay'da, yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'ndan yapılan su tahliyesi Amik Ovası'ndaki su seviyesini yeniden yükseltti.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Tahtaköprü Barajı'nda artan su, iki gündür kanallardan tahliye ediliyor.

Yaklaşık 2 haftadır etkili olan güneşli havanın ardından suların bir bölümünün çekildiği Amik Ovası'nda, son yağışlar ve baraj tahliyesi sonrası su seviyesinin yeniden yükseldiği görüldü.

Ovada yer alan Reyhanlı ilçesine bağlı Kumtepe ve Karacanlık mahallelerinde bazı evleri su basarken, ekiplerin set yapma çalışması sürüyor.

DSİ 63. Şube Müdürlüğü, iki gün önce yağışlar nedeniyle dolan Tahtaköprü Barajı'nda su tahliyesi yapılacağını, kanal güzergahı üzerinde bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA