Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu
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Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, göle dönen Amik Ovası'nda teknenen alabora olması sonucu suya düşen adamı arama çalışmaları sürüyor.

15.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:35
Amik Ovası'nda tekne alabora oldu, 1 kişi kayboldu

'ın ilçesinde, göle dönen 'nda teknenen alabora olması sonucu suya düşen adamı arama çalışmaları sürüyor.


Son haftalarda etkili olan sağanak yağışların ardından göle dönen Amik Ovası'nda, dün tekne ile ilerleyen Rivad (60), bir süre sonra gözden kayboldu. Dün akşam saatlerinde ailesinin ihbarı üzerine ovada başlatılan arama çalışmalarında alabora olan tekneye ulaşılırken, Rivad Gümüş'in izine rastlanmadı.


AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından bugün şu ana kadar yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı.


Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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