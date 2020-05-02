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Amik Ovası'nda tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor

02.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:54

Amik Ovası'nda tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor Hatay'da kayısı hasadı başladı Bölgede kavun, pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimi yapılırken, Reyhanlı'da soğan ve kayısı, Yayladağı'nda ise çilek hasadı devam ediyor Ergün Çolakoğlu: - "Covid-19 salgını tarımsal üretimimizi...

Amik Ovası'nda tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Hatay'da kayısı hasadı başladı

Bölgede kavun, pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimi yapılırken, Reyhanlı'da soğan ve kayısı, Yayladağı'nda ise çilek hasadı devam ediyor

Ergün Çolakoğlu: - "Covid-19 salgını tarımsal üretimimizi etkilememiştir"

HATAY - Hatay'da Covid-19 salgınına rağmen tarımsal üretim bütün hızıyla devam ediyor. Amik Ovası'nda kavun, pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimi yapılırken, Reyhanlı'da soğan ve kayısı, Yayladağı'nda ise çilek hasadı devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgınında Hatay'da tarımsal üretimler devam ediyor. Tarım işçileri sosyal mesafeyi koruyarak ürünlerin ekim ve hasadını gerçekleştiriyor. Hatay'ın en verimli topraklarından olan Amik Ovası'nda çiftçiler kavun, pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimini yaparken, ihracata yönelik olarak kayısı, soğan ve çileğin de hasadı devam ediyor.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu Covid - 19 salgınının tarımsal üretimi etkilemediğini, işçilerin korunabilmesi açısından hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan Covid-19'un tarımsal üretimde çalışan vatandaşlarımızın korunması ülkemizdeki etkilerinin azaltılması tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması gıda, arz, üretim ve tedariğinin korunması açısından bu konuların hassasiyetle üzerinde durmaktayız. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği gıda, arz güvenliğinin sağlanmasında önemli rol üstlenen çiftçilerimizin bitkisel üretimin gerekliliği olan ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama ve hasat gibi konularda yaptıkları tüm faaliyetler kesintisiz olarak devam etmektedir. Covid-19 salgını olması şu ana kadar bizim tarımsal üretimimizi etkilememiştir. Tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesinde çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. İl ve ilçe müdürlüklerinde çalışan personellerimizle çiftçilerimizin yanında bulunmaktadırlar. 105 bin hektarlık mümbit topraklara sahip olan Amik Ovası'nda kavun, pamuk, mısır özellikle mevsim itibarı ile ekimleri yapılması gerektiğinden dolayı bu ürünlerin ekimleri yapılmış bulunmaktadır. Bunun dışında hasatları yapılan soğan ve çileğin hasadı şu an yoğun olarak devam etmektedir. Kayısının da hasadı şu anda gelmiş bulunmakta. İhracata yönelik olarak hasadı yapılan kayısı sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor. Özellikle ilimizde alınan tedbirlere uyularak tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği sağlanmakta ve herhangi bir sorun yaşamamış bulunmaktayız" dedi.

Ziraat Mühendisi Mustafa Dendaş ise kayısıda yaklaşık 15 bin ton ürün beklediklerini belirterek "6 bin 500 dekar alana kurulu bir plantasyon bu. Avrupa'nın en modern ve çeşit seçiminde adaptasyonel çeşitler seçilmiştir. Burada 12-15 bin ton arasında verim beklemekteyiz. Asıl amacımız ihracata yönelik meyve üretimidir. 12 bin tonunun yüzde 8'i iç piyasaya giderken, yüzde 92'si ise ihracata yönelik planlandı. İhracat olarak düşünürsek ana hedef Rusya'dır. Ayrıca İngiltere ve Romanya üzerinden dağıtımız ağımız oluyor" dedi.

Amik Ovası'nda tarımsal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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