Amik Ovası'nda Sular Çekilmiyor

Hatay'da geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen yağışlar ve Tahtaköprü Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla birçok ev ve tarım alanının sular altında kaldığı Amik Ovası'nda aradan 3 ay geçmesine rağmen sular çekilmedi.

Amik Ovası'nda bulunan Aşağıoba köyünde çok sayıda ev, ahır ve tarım arazisi, geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Köylerini terk etmek zorunda kalan bazı köylüler, çekilmeyen sular yüzünden evlerine bir türlü dönemedi. Arada evlerine kontrol amaçlı geldikleri öğrenilen vatandaşların evlerine bakmaya traktör ya da sandallarla gittikleri belirtildi. Köyde suyun geldiği noktalara taş ve topraktan setler kurularak suyun yükselme ihtimaline karşı geçici önlem alındı.

Aralık ayından bu yana su yükselecek endişesiyle rahat uyuyamadıklarını söyleyen köy sakinlerinden Ali Açık, yapılabilecek giderlerle suların çekilmesi gerektiğini söyledi. Devletin yardımlarını esirgemediğini ifade eden Açık, "Şimdi görmüş olduğunuz gibi bizim köyümüzde devlet her şeyimizi yapıyor. Ama yine de bakın gördüğünüz gibi bu suların altındayız. Bu sular çekildiği zaman her şey daha da güzel olacak. Bizler daha rahat yatıp uyuyacağız. Suları her an yükselme korkusuyla şimdiye kadar kaldık. Kurulan setler güzel iyi tamam da giderler olursa bu imkanlarda daha çabuk çözülür bu durum. Bu sayede evimizde daha korkusuz bir şekilde yatarız ve sular altında kalan arazilerimiz kurtulur, ekinlerimizi de yeniden ekeriz. Devletimizden istediğimiz başka da bir şey yok. Sağ olsunlar yine de gereken her şeyi yaptılar. Sadece tek istediğimiz bu kanalın giderleri, bu suların bir an önce çekilmesi. Bundan başka da bir beklentimiz yok görmüş olduğunuz gibi" dedi. - HATAY

