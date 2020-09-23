Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mayıs ayında ekilen pamuk, 4 aylık bir yetiştirme süresinin ardından hasat edilmeye başlandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mayıs ayında ekilen pamuk, 4 aylık bir yetiştirme süresinin ardından hasat edilmeye başlandı.

Bölge çiftçisinin yıllardır vazgeçemediği ve "beyaz altın" diye tabir edilen pamuk hasadı Kırıkhan ilçesinde başlarken, çırçır fabrikalarında da hareketlilik yaşanıyor.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ve vatandaşlarla Kırıkhan ilçesinde pamuk hasadına katıldı.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer yaptığı açıklamada, bu yıl rekoltenin beklenenin üzerinden gerçekleşeceğini belirterek, "Verim yüksek ve kaliteli. Birliklerin alımıyla bir hareket bekliyoruz. Dolar kurunun yükselmesinden dolayı pamuk fiyatlarının da yükseleceğini öngörüyoruz" dedi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da, pamuğun ülkemizin en stratejik ürünlerinden birisi olduğunu belirterek, "İlimizde pamuk üretimi fazla olmasına rağmen bu yıl uygulanan sistem sebebiyle 3 yıl aynı ürünü ekmemek üzere bu yıl pamuk üretiminin bir kısmı mısıra kaydı. 190 bin dekar civarında mısır üretimimiz var bu yıl o sebepten dolayı pamuk üretimimiz gecen yıla göre azaldı" diye konuştu.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'da pamuğun Amik ovasının olmazsa olmaz ürünlerinin başında geldiğini belirterek, "Amik ovasında çiftçiler borçlarını pamukta ödemeye sözleşir. Gelinlerimizi pamukta getiririz, kızlarımızı pamukta evlendiririz. Nişanları pamukta yaparız bizim için pamuk bu kadar hayatidir. Türkiye pamuk üretiminde 8. sırada fakat ithalatçı bir ülkeyiz. Ben buradan Amik Ovası çiftçilerimiz için Tarım ve Orman Bakanımıza, Bekir Pakdemirli'ye selamlarımızı gönderiyoruz ve böylesi stratejik bir ürünümüze daha çok destek bekliyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı