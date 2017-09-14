Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mayıs ayında ekilen pamuk, 4 aylık bir yetiştirme süresinin ardından hasat edilmeye başlandı

Amik Ovasında, Yaklaşık 40 gün sürecek olan pamuk hasadından, 100 bin dönümden yaklaşık 400 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor



HATAY - Hatay'ın verimli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaklaşık 100 bin dönümde ekilen pamuğun hasadına başlandı.

Bölge çiftçisinin yıllardır vazgeçemediği ve "beyaz altın" diye tabir edilen pamuk hasadı Amik Ovasında başlarken, çırçır fabrikalarında da hareketlilik yaşanıyor.

Pamuk üreticisi hasatla birlikte rahat bir nefes alsa da, hükümetin bir an evvel pamuk taban fiyatını belirlemesini bekliyor.

Sulanan arazilerde dönümüne yaklaşık 500 ila 600 kilo pamuk alan çiftçi hasattan memnun.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde pamuk bir yandan insan gücüne dayalı elle, bir yandan da makinayla toplanıyor.

Üretici Mehmet Tekinalp, pamuk hasadının yeni başladığı ifade ederek, "Makine ile değil de elle toplama daha güzel oluyor, daha iyi verim alıyoruz. Devletimiz inşallah taban fiyatını da iyi verir, bizde bundan memnun kalırız" dedi.

Pamuk işçisi Ayşe Tekin, hasat zamanlarında günlük yevmiye ile çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu belirterek,"Günlük çalışıyoruz biz mevsimlik işçiyiz. Evimizin, çocuklarımızın rızkı için çalışmaktayız. Yaklaşık 40 lira civarı yevmiye alıyoruz, yaklaşık 9 saat çalışıyoruz. Ailemizi geçindiriyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz" diye konuştu.

Pamuğu makine ile elle toplama arasında birçok fark olduğunu belirten çiftçi Bülent Zaroğlu; "Makine ile insan gücü arasındaki en önemli fark, bir günde 100 dönümü 500 kişiyle toplarken bugün bir makine 500 kişinin yaptığı işi bir günde yapıp çıkıyor. Zaman açısından çok kısa sürede toplanıyor, daha kaliteli ve yüksek randımanda pamuk alıyorsun" dedi.

Amik Ovasında, Yaklaşık 40 gün sürecek olan pamuk hasadından, 100 bin dönümden yaklaşık 400 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor.