Amik Ovası'nda kuru soğan hasadına başlandı HATAY'ın Amik Ovası'nda yer alan Reyhanlı ilçesinde, sezonun ilk kuru soğan hasadına başlandı.

HATAY'ın Amik Ovası'nda yer alan Reyhanlı ilçesinde, sezonun ilk kuru soğan hasadına başlandı.

Reyhanlı'daki arazisinde ekili kuru soğanın hasadını yaptığını söyleyen üretici Rıdvan Karabulut, üretici olarak zor günler geçirdiklerini belirtti. Kuru soğan ve diğer ürünler için ihracatın şart olduğunu belirten Karabulut, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın yapılmaması durumunda soğan fiyatının kilo başına 25 kuruşa kadar düşeceğini kaydetti. Karabulut, "Eğer ihracat olmazsa birçok yerde kuru soğan yetişeceği için piyasa dolacak ve dolayısıyla elde kalacak. Dekar başına şu anda bin 500 liradan satılıyor. Bizim için iç piyasa kadar ihracatta önemlidir. Ama koronavirüs nedeniyle yapılamıyor. Devletimizin elindeki imkanları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.Öte yandan Şanlıurfa bölgesinden hasatta çalışmak için geldiklerini söyleyen Hasan Yaman, uzun yıllardır çalıştığını belirterek, günde 350- 400 kilo kuru soğan topladığını ve karşılığında da 50 ile 70 lira kazandığını belirtti.

Kaynak: DHA