Amik Ovası'nda buğday ekim alanı ve rekoltesi artıyor İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da, bu yıl 541 bin dekar alandan 270 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da, bu yıl 541 bin dekar alandan 270 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor.

Birçok ürünün yetiştirilebildiği bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, iklim şartlarının elverişliliği, hastalık ve zararlılarla mücadelenin olumlu etkileri sayesinde verimin de artırılması hedefleniyor.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 275 bin 578 hektarlık tarım alanına sahip olduğunu, bunun da 105 bin hektarının Amik Ovası'nda yer aldığını söyledi.

Mümbit topraklara sahip ovadan yılda 2-3 ürün alınabildiğini vurgulayan Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl kekik, çilek ve bunun yanında buğday hasadının da iyi olmasıyla beraber çiftçilerimizin çok iyi ürün aldığı bir dönem. Buğday üretim alanımız geçen yıla göre biraz artış gösterdi. Geçen yıl 524 bin dekarlık alan ekilmişken, bu alan 541 bin dekara çıktı. Geçen sene 211 bin ton ürün almıştık, bu yıl yüzde 25 civarında bir artışla 270 bin ton rekolte bekliyoruz. Bizim için sevindirici."

"Üreticiler fiyattan ve verimden memnun"

Buğday çiftçisine devlet desteğinin de çok büyük ve etkili olduğunu anlatan Çolakoğlu, "Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ton başına 1650 lira alım fiyatı açıklandı. Bu da çiftçilerimiz açısından çok güzel." dedi.

Çolakoğlu, buğdayla ilgili teknik elemanların sürekli sahada olduğunu, hasat öncesinde zararlılarla ve hastalıklarla ilgili çalışma yaptıklarını anlatarak, bu sayede buğday danelerinin iri olmasının sağladığını kaydetti.

Buğday üreticisi Uğur Denizoğlu da bu sene 220 dönüm alanda buğday ekimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen yıla göre buğdayda verimin ve kalitenin daha iyi olduğunu belirten Denizoğlu, "Bu yıl çok şükür devletimiz iyi bir fiyat verdi, verim de çok iyi, çiftçiler olarak çok memnunuz. Bu sene dekar başına 750 kilogramdan başladı, en düşük 500 kilogram ürün alındı. Şu an benim de beklentim dekar başına 700 kilogram." diye konuştu.

Çiftçi Halil Denizoğlu ise buğdaydan bu sene aldıkları verimi uzun zamandır görmediklerini belirterek, ton başına 1650 liralık alım fiyatından da memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA