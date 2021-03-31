Amigurumi oyuncak yapmayı öğrendiler ABD'den sipariş aldılar
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Amigurumi oyuncak yapmayı öğrendiler ABD'den sipariş aldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Amigurumi oyuncak yapmayı öğrendiler ABD'den sipariş aldılar

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, hobi amaçlı gittikleri kursta "amigurumi" tekniği ile ipleri örerek oyuncak yapmayı öğrendiler.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar, hobi amaçlı gittikleri kursta "amigurumi" tekniği ile ipleri örerek oyuncak yapmayı öğrendiler. Yaptıkları oyuncakları sosyal medya üzerinden pazarlamaya çalışan kadın kursiyerler ABD'den 200 adet oyuncak siparişi aldı.

Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü'nün açmış olduğu Japonların dünyaya tanıttığı, iplerden örülerek yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi" yapımını hobi amaçlı öğrenmek için kurslara katılan kadın kursiyerler önce oyuncak yapmayı öğrendiler.

5 yılda yaklaşık 250 çoğunluğu ev hanımı kadına "amigurumi" yapmayı öğrettiğini belirten kurs öğretici Rabia Bölükbaşı, "Kursiyerlerimizle birlikte amigurumi tekniğiyle yapmış olduğumuz oyuncakları sosyal medya hesaplarımızda sergileyeme başladık. Oyuncaklar ilgi görmeye başladı. İletişim araçları ile bizlere ulaşarak almaya başladılar" diye konuştu.

Son gelen siparişe şaşırdıklarını söyleyen Bölükbaşı, "Amerika Birleşik Devletlerinin New Jersey eyaletinde ikamet eden Türk girişimci, kursiyerlerimiz ile yapmış olduğumuz tavşan, kuzu, geyik ve diğer amigurumi çeşitlerimizden, bebeklerin oynayabileceği 200 adet talep etti" dedi.

Kursiyer Şenay Demir, merak ettiği için almaya başladığı kursta yaptığı el emeği oyuncakların ilk başlarda ilgi görmesinin kendisini mutlu ettiğini, yurt içi ve yurt dışından aldıkları talep ile aile bütçesine katkıda bulunmaya başladığını söyledi. Demir, "Kurs öğretmeniz ve Özgül Arslan, Zeynep Bulut, Hanife Katay isimli kurs arkadaşlarımız ile birlikte ilk yurt dışı siparişini oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - HATAY

Amigurumi oyuncak yapmayı öğrendiler ABD'den sipariş aldılar
Amigurumi oyuncak yapmayı öğrendiler ABD'den sipariş aldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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