Amfizem Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Amfizem Nedenleri ve Tedavisi

Bir tür akciğer rahatsızlığı olan amfizem; solunum yetmezliğine sebep olan bir rahatsızlıktır.

Bir tür akciğer rahatsızlığı olan amfizem; solunum yetmezliğine sebep olan bir rahatsızlıktır. Genel olarak yoğun bir şekilde sigara kullanmaktan kaynaklanan bu rahatsızlık, aynı şekilde endüstriyel hava kirliliği veya ender de olsa genetik unsurlara bağlı şekilde gelişebilmektedir.

Vücuda girmiş olan ve temiz havanın tutulduğu yer olan akciğer ucundaki hava keseleri türlü sebeplere bağlı şekilde zarar görüp görevini yerine getiremez hale gelebilmektedir. Hayat kalitesini ciddi biçimde etkileyen bu hastalık; ilerleyen durumlarda ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Bu rahatsızlıklar sonucunda hava alan keseler, esnekliği kaybeder. Türlü teknikler ve hasta bireyin yaşam stiline bağlı yapılacak farklılıklarla hastalığın ilerlenmesinin önüne geçmek mümkündür.

Amfizem Nedir?

Amfizem; nefes darlığına sebep olan bir akciğer hastalığıdır. Amfizem bulunan bireylerde, akciğerlerde bulunan alveol adlı hava keseleri zarar görmektedir. Zaman içerisinde sigara veya zararlı gazlardan ötürü alveol ve solunum yolu duvarları incelir. Geri dönüşü olmayan tahribattan ötürü amfizem oluşur.

Amfizem ile birlikte alveollerdeki esneklik kaybolur. Küçük hava keseciklerinin dışında büyük hava kesecikleri oluşur. Bu sayede hava değişimi yüzeyi azalır. Kan dolaşımına ulaşmış olan oksijen oranı azalır. Nefes verildiğinde hasar gören alveoller, düzgün çalışmayarak kirli havayla hapsedilir. Taze oksijenin ve zengin havanın girmesi adına yer kalmayarak nefes darlığı meydana gelir. Çok sık görüldüğü hastalık ise KOAH'tır. Amfizem genel olarak 40 yaş sonrası gözlemlenir.

Amfizem Belirtileri Nelerdir?

Semptomlar; bireyden bireye farklılık gösterebilir. Pek çok hastada ortak şekilde görülen bulgular; kronik öksürme ve nefes almada zorluktur. İlerleyen zamanlarda alveollerin fazla büyümesinden ötürü akciğerler genişlemek zorunda kalarak, göğüs kafesinde şişmeye sebep olabilir. Bu; fıçı göğüs şeklinde isimlendirilir. Pek çok hasta, uzun seneler boyu, amfizem ile yaşadığını fark etmez. Zaman içerisinde gelişen rahatsızlığın ilk bulguları fiziksel aktivite esnasında nefes daralması veya öksürük krizidir.

Sigara içmek; sadece hava keseciklerini değil aynı şekilde hava yollarının da tahriş olmasına sebep olur. Hasar gören nefes yollarında iltihap oluşarak, balgam meydana gelir. Hava yolları tıkalı olduğundan vücuttan atılamaz. Bu yüzden; yoğun derecede balgam üretimi yaygın bulgular arasındadır. Aynı şekilde kana yeteri kadar oksijen aktarılmamasından ötürü, birey kendini devamlı yorgun hisseder. Bireyin kendini bu şekilde hissetmesi durumunda uzman doktora başvurmak en doğru seçenek olacaktır.

Rahatsızlığın ilerleyen evrelerinde oksijen yetersizliğinden ötürü parmak uçları ve dudakta mavimsi- gri arası renklerle morarmalar oluşabilmektedir. Bu bulguların dışında; kilo kaybı, göğüsten gelen hırlama, merdiven çıkarken nefes nefese kalma, hızlı kalp atışı gibi belirtiler amfizem hastalarında görülen ortak belirtiler içerisindedir.

Amfizem Nedenleri

Amfizem hastalığının temel sebebi sigara içmektir. Sigara içen kişilerin yaklaşık olarak yüzde 10 ile 15'i hayatları boyunca amfizem hastalığını geliştirir. Bu durum; sigara içmenin oranına ve süresine bağlıdır. Pasif içicilik, duman, toz ve zehirli gazların da solunması akciğerlere zarar verebilmektedir.

Amfizem Tedavisi

Amfizem tedavisi aşağıdaki yöntemler ile belirtilebilir;

Amfizem; ilaçlarla tedavi edilen bir rahatsızlıktır.

İlerleyen durumlarda solunumun sağlanması adına ek mekanik destekler gerekli olabilir.

Amfizem hastalığı; göğüs hastalıkları uzmanları açısından tedavi edilmektedir.

Bununla beraber bazı ileri amfizem durumlarında doktor kişiye ameliyat tedavisini uygulayabilir. Bu konuda göğüs cerrahının görüşlerine başvurularak gereken değerlendirmeler ve ek tetkikler yapılarak cerrahi işlem uygulanabilir.

Kaynak: Hürriyet