Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla kiralanan amfibik uçaklar, bugün Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı.

Orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla kiralanan amfibik uçaklar, bugün Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek amacıyla kullanıldı. Kiralanan amfibik uçaklar böylelikle İstanbul'da ilk kez kullanılmış oldu.

Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda bugün çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iki helikopter müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına aynı zamanda amfibik uçak ile de müdahale edildi. 4 adet amfibik uçak, 2020 yılında yaşanacak muhtemel orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla geçtiğimiz Şubat ayında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanmıştı. Kiralanan amfibik uçaklar, İstanbul'da ilk kez bugün Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangında kullanılmış oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA