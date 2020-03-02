Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır
Haberler » Güncel » Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır - Haber

Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.

02.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:31
Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" notuyla paylaşılan videoda, dağ ova, kar kış, gece gündüz demeden görev yapan Amfibi Deniz Piyadeleri'nin çalışma şartlarının zorlukları görülüyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler