Amfibi Deniz Piyadeleri daima hazır
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Deniz Piyadeleri'nin görev şartlarının anlatıldığı bir görüntü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Hırçın denen dalgalardan, aşılmaz denen dağlara... Kahraman Amfibi Deniz Piyadeleri Daima Hazır!" notuyla paylaşılan videoda, dağ ova, kar kış, gece gündüz demeden görev yapan Amfibi Deniz Piyadeleri'nin çalışma şartlarının zorlukları görülüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA