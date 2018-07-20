Amfi'de Açıkhava Sineması Zamanı!

Yeşilçam film gösterimleriyle Zorlu PSM'de nostaljik yaz akşamları…

Programda"Neşeli Günler", "Çöpçüler Kralı", "Mavi Boncuk" ve "Hababam Sınıfı" gibi Türkiye sinemasının kült filmleri yer alacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek gösterimlerle Zorlu PSM'de nostalji rüzgarı esecek.

PROGRAM

NEŞELİ GÜNLER// 25 TEMMUZ// 20.00

Yönetmen: Orhan Aksoy

Senaryo: Sadık Şendil

Yapımcı: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ahmet Sezerel, Oya Aydoğan, Ayşen Gruda

Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin birbirine rastlaması tüm aileyi bir araya getirecektir.

GÜLEN GÖZLER// 1 AĞUSTOS// 20.00

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senaryo: Sadık Şendil

Yapımcı: Nahit Ataman

Oyuncular: Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Müjde Ar, Itır Esen, Ayşen Gruda

Gülen Gözler, evlilik çağına gelmiş beş kızı olan bir marangoz ustasının, uslanmaz damat adayları, çılgın eşi ve tabii ki evlenmeyi çok isteyen kızlarıyla geçirdiği zorlu ama bir o kadar da komik macerasını konu alıyor.

SÜT KARDEŞLER// 8 AĞUSTOS// 20.00

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senaryo: Sadık Şendil

Yapımcı: Nahit Ataman

Oyuncular: Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Hale Soygazi, Şener Şen, Ayşen Gruda

Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek Hanım, sütoğlu Şaban sanarak Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır.

MAVİ BONCUK// 15 AĞUSTOS// 20.00

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senaryo: Sadık Şendil

Yapımcı: Nahit Ataman

Oyuncular: Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe

Altı arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki fiks menüyü karşılayacağını düşünürler. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz; yüksek gelen hesaba itiraz ederler ve daha sonra kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler. Planlarını başarıyla uygulayan arkadaşlar, Emel Sayın'ı Baba Yaşar'ın evinin çatı katında gizlerler. Zamanla Emel Sayın ve kaçıranları arasında yakınlaşma doğar. Gazino patronu istedikleri fidyeyi öder fakat Emel Sayın bir türlü bu evden ayrılmak istemez. Ekip, bu defa da Emel Sayın'ı zorla halıya sararak geri teslim etmek zorunda kalır.

ÇÖPÇÜLER KRALI// 29 AĞUSTOS// 20.00

Yönetmen: Zeki Ökten

Senaryo: Umur Bugay

Yapımcı: Nahit Ataman

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar, Türker Tekin

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak mahalledeki esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirecektir.

HABABAM SINIFI// 5 EYLÜL// 20.00

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senaryo: Umur Bugay

Yapımcı: Nahit Ataman

Oyuncular: Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Sıtkı Akçatepe

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat B sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

SEV KARDEŞİM// 12 EYLÜL// 20.00

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Senaryo: Sadık Şendil

Yapımcı: Nahit Ataman

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Turgut Boralı, Halit Akçatepe

Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine aşık etmesi gerekmektedir. Kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyleyerek Ferit'i etkilemeyi başarır fakat çok geçmeden gerçekler ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaya dahil olmasıyla durum bambaşka bir hal alır.