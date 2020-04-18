Amerikan Uzay Kuvvetleri, Rus ve Çin uydularına karşı sinyal karıştırıcı geliştiriyor Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri, kriz anında Rus ve Çin uydularını geçici olarak devre dışı bırakacak 48 sinyal karıştırıcı sistem üzerinde çalışmalar yürütüyor

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri, kriz anında Rus ve Çin uydularını geçici olarak devre dışı bırakacak 48 sinyal karıştırıcı sistem üzerinde çalışmalar yürütüyor. ABD'nin kara, deniz, hava kuvvetleri, sahil güvenlik ve deniz piyadelerinin ardından geçtiğimiz yıl kurulan altıncı kolu olan uzay kuvvetleri şu ana kadar ABD uydularının güvenliği ve hava kuvvetleri ile idari ilişkileriyle gündeme gelmişti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com