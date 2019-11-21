Amerikan Tıp Birliği'nden çağrı: Bütün elektronik sigara ürünleri derhal yasaklansın

21.11.2019 01:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 02:04

Amerikan Tıp Birliği bütün elektronik sigara ve ürünlerinin derhal yasaklanmasını istedi. Birlik bu çağrısı için ektronik sigaranın son dönemde küçük yaştakiler arasında yaygınlaşmasını gerekçe gösterdi.



Birlik ayrıca son dönemde elektronik sigara cihazından kaynaklanan ciddi akciğer sorunlarının yaşandığını da hatırlatarak konuyla ilgili yeterince araştırma yapılmadığına dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle