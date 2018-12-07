Amerikan Şirketler Derneğinin Kuruluş Yıl Dönümü

Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolara ulaştığını belirterek, "ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz." dedi.

Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Türkiye/ABFT) 14. kuruluş yıl dönümü galasında konuşan Akçaoğlu, Amerikan şirketlerinin Türkiye'de yatırım yapmaktan çok memnun olduğunu anlattı.

Dernek bünyesindeki 110'un üzerinde ABD'li şirketin Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar doların üzerinde katkısı olduğunu, 90 binden fazla istihdam yarattığını dile getiren Akçaoğlu, "Bu dünya devlerinin ülkemiz topraklarında uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdiğini çok büyük bir memnuniyetle gözlemliyoruz." dedi.

Aynı zamanda Citibank Türkiye Genel Müdürü görevini de yürüten Akçaoğlu, bu yatırımların bir bölümünü oluşturan Amerikan şirketlerinin bölgesel merkezlerini de Türkiye'ye taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hub (Merkez) olarak kullanan 16 şirketimiz, 80 ülkeyi Türkiye'den yönetiyor. Buna ilave pek çok üyemiz buradan yaptıkları ticaretle ülkemizin ihracatına katkı sağlıyor. Hedefimiz hem yatırımları hem de ticareti artırmak. Bu amaçla 2018 yılında önemli temaslarda bulunduk. Kamu ve özel sektör iş birliğini artırmayı hedefleyen toplantılar düzenledik. Bu toplantıları düzenli olarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2019'da 4 temel hedef üzerine odaklanacağız. Ülkemize olan mevcut yatırımların devamını sağlamak, yeni yatırımları ülkemize çekebilmek, ülkemizde daha fazla bölgesel merkezi olan şirket olmasını sağlamak ve son olarak Türkiye-ABD arasındaki ticareti artırmak."

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda gelişim gösterdiğini vurgulayan Serra Akçaoğlu, "Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz. Dernek olarak, 14 yıldır ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Yatırım rakamını daha da yukarılara taşımaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de ilgili kamu kurumlarıyla Amerikan yatırımcılara yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini aktaran Akçaoğlu, şöyle devam etti:

"En son eylül ayında sayın cumhurbaşkanımızla bir Yuvarlak Masa toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye'de yerleşik ABD şirketlerinin yöneticileri olarak, Türkiye ekonomisine katma değer sağlama yönündeki çalışmalarımızı sunduk kendisine. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konudaki değerlendirmelerini aldık. Bu toplantıların devamını arzu ediyoruz. 2019 yılı için en önemli projelerimizden biri de PwC ile üzerinde çalıştığımız rapor olacak. Bu rapor yatırımları artırmamız için neler yapmamız gerektiğini anlatan bir rapor olacak."

Kadın liderliğinin ekonomik ilişkilerdeki rolüne de dikkati çeken Akçaoğlu, sözlerini, "Bugün konuşmacılarımız arasında ticarete yön veren ve farklı pazarlarda söz sahibi kadın liderler bulunuyor. Derneğimiz Yönetim Kurulu ve üyelerinde de kadın temsili yüksek seviyede. Bu değerli kadın liderlerin, uzun vadede ikili ekonomik ilişkilerin inşasında rol alacaklarına inanıyoruz." diye tamamladı.

"Bu etkinlik inancımı tazeledi"

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ise galada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu etkinlik, ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türkiye'de iş yapan Amerikan firmalarına destek olmanın önemine olan inancımı tazeledi. Karşılıklı yatırımları ve iş birliğini artırmak ekonomilerimiz ve vatandaşlarımızın refahı da gelişecektir." dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sarah E. Kemp ise "ABD özel sektörünün bu pazara verdiği önem taahhüdümüzü güçlendiriyor. Dolayısıyla ABD Ticaret Bakanlığının uzun yıllardır Türkiye'ye öncelik vermesi şaşırtıcı değildir." ifadelerini kullandı.

Galaya Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra Türk ve Amerikan iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.